Быстрые и простые лайфхаки для улучшения домашнего обихода

Простые рекомендации по наведению порядка могут привести к созданию более упорядоченного и функционального жилого пространства. UAportal подготовил практические советы по созданию комфортной домашней среды.

Советы по уборке

Старые журналы и газеты можно отдать на переработку, чтобы освободить пространство и уменьшить бардак. Просроченные продукты и приправы в холодильнике следует выбросить, чтобы освободить место для свежих.

Старую, сломанную электронику и зарядные устройства, которые больше не функционируют или не требуются, можно утилизировать. Дублирующие кухонные принадлежности и гаджеты следует выбросить, чтобы поддерживать организованное и эффективное пространство.

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Организационные уловки

Старые, неиспользованные туалетные принадлежности и средства по уходу за кожей следует выбросить. Просроченное лекарство и средства первой помощи следует выбросить, чтобы в аптечке оставались только безопасные и эффективные препараты.

Лишние декоративные предметы и безделушки следует убрать с поверхностей и полок, чтобы создать минималистичный, чистый вид.

Упрощение пространства

Мало используемую или избыточную стеклянную посуду, чашки и тарелки, следует убрать, чтобы сделать помещение более упорядоченным. Устаревшее, изношенное постельное белье и постельные принадлежности следует выбросить, чтобы освободить место для свежего.

Напомним, мы уже писали, как быстро очистить унитаз.

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