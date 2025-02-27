Быстрый рецепт с печеньем без выпечки: вкусный рецепт
Хочется чего-нибудь вкусного, но нет времени на выпечку? У меня есть решение! Без лишних хлопот и всего из нескольких простых ингредиентов. А по вкусу – как из лучшей кондитерской.
Идеально для семейного чаепития, гостей, или, когда хочется чего-нибудь особенного.
Ингредиенты:
• Печенье – 250 г;
• Молоко – 500 г;
• Яйцо куриное – 1 шт;
• Сахар – 2 ст.л;
• Ванильный сахар – 1 ч.л;
• Крахмал кукурузный – 1 ст.л;
• Масло сливочное – 50 г.
Способ приготовления:
1. Смешайте яйцо, сахар и крахмал, взбейте до однородной консистенции.
2. Нагрейте молоко, но не доводите до кипения. Вливайте тонкой струйкой в яичную смесь, постоянно помешивая.
3. Переместите смесь на средний огонь и варите, пока крем не загустеет. Добавьте сливочное масло, перемешайте и оставьте охлаждаться.
4. Выложите десерт слоями: печенье – крем – печенье – крем.
5. Завершающий штрих – покройте сверху растопленным шоколадом.
Готово!