Быстрый ужин за 150 грн: настоящая находка для семьи
Этот рецепт – настоящая находка для вкусного ужина всего за 150 грн!
Ингредиенты:
• Куриные бедра – 4 шт;
• Масло для жарки;
• Чеснок – 2 зубца;
• Макароны – 200 г;
• Куриный бульон – 500 мл;
• Сливочное масло – 50 г;
• Сыр – 50 г;
• Соль, перец – по вкусу;
• Лавровый лист – 1 шт;
• Шпинат – 150 г.
Способ приготовления:
1. Бедра обжарьте на небольшом количестве масла до золотистой корочки с двух сторон. Извлеките из сковородки.
2. Мелко нашинкуйте чеснок, добавьте в сковороду и слегка обжарьте.
3. Добавьте макароны, нарезанные кусочками бедра, и залейте бульоном.
4. Уложите сливочное масло, натертый сыр, соль, перец и лавровый лист. Накройте крышкой и тушите на среднем огне до полной готовности макарон.
5. В конце добавьте шпинат, доведите до готовности. Сверху натрите еще творог и подавайте к столу!