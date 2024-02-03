Чего следует избегать во время стирки постельного белья: 3 полезных совета

Сохранение качества и долговечности постельного белья имеет важное значение, однако многие хозяйки бессознательно допускают ошибки, портящие ткань. UAportal рассказал о трех популярных ошибках, которые следует избегать при стирке постельного белья.

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Стирка вместе с другими вещами

Одной из самых распространенных ошибок является загрузка постельного белья в стиральную машину вместе с полотенцами и другими вещами, похожими по цвету и составу ткани. Это может привести к недостаточному полосканию, в результате чего ткани запутываются и плохо очищаются. Кроме того, очень важно поддерживать температурный режим в соответствии с составом ткани и используемыми средствами для стирки.

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Чрезмерное использование кондиционера

Остерегайтесь чрезмерного использования бельевого кондиционера. Многие опытные домохозяйки заметили, что кондиционер для белья имеет свойство задерживаться в волокнах, что приводит к тому, что ткани ужесточаются.

Использование не того средства для стирки

Многие опытные хозяйки соглашаются, что использование стирального геля вместо порошка дает лучшие результаты. Порошок, как правило, тяжелее выполаскивается из ткани, а также может вызвать аллергические реакции, что потенциально чревато проблемами со здоровьем.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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