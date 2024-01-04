Чего вы не знали о подушках: Народные приметы и предрассудки

Интересно, что существуют поверья в подушки, которые предостерегают нас от их дарования. UAportal рассматривает некоторые из этих примет.

Видео дня

1. Обеспечение материальных богатств

Для тех, кто стремится к финансовому улучшению или положительным изменениям в жизни, считается, что подушки, украшенные животными или геометрическими узорами, могут привлечь материальное богатство и процветание.

2. Создание гармонии для молодоженов

Считается, что в первую брачную ночь молодожены должны положить подушки таким образом, чтобы их срезы касались друг друга. Это символизирует долгую и счастливую супружескую жизнь.

3. Избегание раздора в семье

Не рекомендуется дарить семьянину только одну подушку, поскольку это может привести к спорам в семье и конфликтам со своей второй половинкой.

4. Не простите подушки на работе

Подчиненным следует проявлять осторожность, предлагая подушку в качестве подарка своему начальству. Такой презент может ненамеренно спровоцировать конфликты и соперничество в рабочей среде.

5. Не принимайте подушки от незнакомых людей

Следует соблюдать осторожность, принимая подушки в подарок от незнакомых людей, поскольку такие предложения могут иметь негативные намерения или энергетику дарителя.

Читайте также: Что делать, если рассыпала соль и что это значит

6. Управление нежелательными подарками

В случаях, когда трудно отказаться или вернуть такой подарок, рекомендуется хранить подушку в коробке и поставить ее в дальний угол шкафа. Это поможет минимизировать потенциальное влияние любой отрицательной энергии.

7. Положительная энергия от близких

Подушки, полученные в подарок от членов семьи, близких родственников или самых лучших друзей, обычно излучают наиболее положительную энергию. Поэтому такие подарки могут привлекать желаемые изменения в вашей жизни.

8. Роль подушек в отношениях

Женщинам, желающим забеременеть, рекомендуется положить под подушку куклу или погремушка, а тем, кто стремится укрепить любовь в супружеских отношениях – сшить декоративную подушку, украшенную красивыми цветами. Положив ее на диван, они могут использоваться как оберег, защищающий их отношения.

Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !