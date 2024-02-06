Чехлы из кактуса для iPhone: Что известно о новинке от OtterBox

Компания OtterBox произвела настоящий фурор на выставке CES 2024, представив новые инновационные чехлы для iPhone. UAportal рассказал, что известный своими защитными конструкциями, OtterBox представил новую линейку чехлов под названием Symmetry Series Cactus Leather Cases.

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Ключевой особенностью этой новой серии есть использование кактусовой кожи в качестве основного материала. Эта экологически чистая альтернатива обеспечивает мягкую текстуру чехлов, не причиняя вреда окружающей среде.

Как поясняют в OtterBox, кактусовая кожа, используемая в этих чехлах, происходит из вида нопаль. Следует отметить, что производство кактусовой кожи требует значительно ресурсов по сравнению с традиционной кожей.

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Надежность

OtterBox гарантирует, что чехлы из кактусовой кожи серии Symmetry обеспечивают надежную защиту благодаря усиленным углам, специально разработанным для поглощения ударов. Чехлы имеют увеличенные края камеры.

Экологичность

Ввиду экологичности, OtterBox использует кактусовую кожу, демонстрируя, как инновационные материалы могут быть интегрированы в повседневные продукты. Особенностью этого материала является то, что он позволяет собирать зрелые опунции, в то время как остальной кактус продолжает процветать и плодоносить, усиливая экологичность этих чехлов для iPhone.

Цена и когда ждать

Поклонникам OtterBox, которые с нетерпением ждут этих уникальных чехлов, не придется долго ждать. Первый чехол для iPhone из кожи кактуса планируется выпустить на рынок следующей весной. По цене $60 потребители смогут насладиться сочетанием экологичности, стиля и надежной защиты, которые постоянно предлагает OtterBox.

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