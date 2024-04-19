Чем Марс заинтересовал NASA: 5 невероятных фактов о планете

Марс – небольшая красная планета, расположенная между Землей и Юпитером. UAportal подготовил 5 самых интересных фактов о нем.

Вращение планеты

Марс – четвертая планета Солнечной системы, расположенная в среднем на расстоянии 228 млн км от Солнца. Он имеет более вытянутую орбиту, чем Земля. Эксцентрик обращения Марса вокруг Солнца составляет более 40 миллионов.

Спутники

Марс сопровождают два небольших природных спутника – Фобос и Демос. Их размеры составляют 26 и 13 км соответственно.

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Температура

Температура на поверхности Марса колеблется от -128 °C до +20 °C на экваторе в полдень. Благодаря очень разреженной атмосфере и слабому магнитному полю, солнечное излучение свободно проникает с поверхности планеты. Поэтому существование даже самых простых форм жизни на поверхности Марса маловероятно.

Почему красный

Пыль покрывает почти всю поверхность Марса. Оксид железа придает планете красный цвет. Кроме того, на Марсе может быть достаточно большое количество воды. На поверхности были найдены высохшие русла рек и ледники.

Дни на Марсе

Марсианский год почти вдвое длиннее земного и составляет 780 дней. А вот сутки на Красной планете почти такие же, как и на нашей – 24 часа и 37 минут.

Напомним, ранее мы писали, что на Луне хотят построить железную дорогу, которая будет соединять разные местные базы.

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