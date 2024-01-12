Чем можно заменить майонез в салатах: Полезные советы

Откройте для себя варианты замены майонеза в салатах более здоровыми и вкусными альтернативами. UAportal рассказал, как повысить питательную ценность и вкус салатов с помощью нестандартных замен ингредиентов.

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Греческий йогурт

Греческий йогурт как здоровая альтернатива майонезу в салатах может добавить кремообразную текстуру, снизив при этом содержание жира. Его пикантный вкус также добавляет уникальную изюминку в салат.

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Авокадо

Авокадо может служить насыщенным и сливочным заменителем майонеза в салатах, обеспечивая прирост полезных жиров. Если размять спелое авокадо и смешать его с соком лайма или уксусом, получится вкусная и питательная заправка для салатов.

Хумус

Хумус предлагает вкусную и богатую белками альтернативу майонезу в салатах. Его кремообразная текстура и пикантный вкус делают его универсальной и вкусной заправкой для разных салатов.

Тахини

Тахини, паста из молотых кунжутных семян, имеет ореховый и пикантный вкус, который может добавить салатам насыщенности, которую обычно придает майонез. Смешанный с лимонным соком, чесноком и небольшим количеством воды, тахини превращается в замечательную и уникальную заправку, которая дополняет широкий спектр ингредиентов салатов.

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