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Чем обработать семена перца, чтобы получить щедрый урожай

Марина Грамович

Чем обработать семена перца, чтобы получить щедрый урожай

Среди разных культур, требующих особого внимания, особенно выделяется перец. UAportal рассказал, что приложив немного усилий и используя правильный уход, можно обеспечить обильный урожай.

Первым шагом в подготовке к огороду есть обеспечение идеального состояния семян перца. Обработка семян каждый сезон – ключ к достижению этой цели. Таким образом, вы не только защитите свои растения от потенциальных болезней и вредителей с самого начала, но и улучшите общее состояние здоровья и повысите урожайность перца.

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Прежде чем перейти к процессу обработки семян, важно определить идеальное время для посева семян перца. Сладкий перец следует высевать на рассаду за 60 дней до запланированной пересадки в открытый грунт. Горький перец, с другой стороны, требует немного более короткого срока – 50 дней. Однако важно помнить, что рассаду следует пересаживать только тогда, когда нет риска заморозков, а почва достаточно прогрелась.

Чтобы защитить семена перца от заболевания фитофторозом, есть несколько эффективных методов. Одним из рекомендованных подходов является замачивание семян в солевом растворе. Растворите 1 столовую ложку поваренной соли в 2 литрах теплой воды. Оставьте семена в этом растворе на 12-24 часа. По истечении времени замачивания промойте семена под проточной водой, тщательно высушите их и приступайте к посеву.

Кроме того, вы можете обработать семена перца содовым раствором. Начните с растворения чайной ложки соды в стакане горячей воды. Затем добавьте холодную воду, пока температура не достигнет максимум 50 градусов. Важно, чтобы жидкость не была слишком горячей, поэтому соблюдайте осторожность. Замочите семена в этом растворе на 12-24 часа, затем промойте под проточной водой, полностью высушите и приступайте к посеву.

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