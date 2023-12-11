Чем полезен лимон во время уборки: Советы для хозяек

Лимоны можно обнаружить почти на каждой кухне, поскольку они являются распространенными продуктами. Обычно используемые для улучшения вкуса блюд и наполнения напитков витаминами, лимоны имеют многофункциональное применение, которое выходит за рамки кулинарии. UAportal рассказывает, как можно использовать лимон в уборке.

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Универсальный очиститель

Когда поверхности нуждаются в тщательной очистке, использование ломтика лимона, посыпанной солью, оказывается действенным методом очистки. Такой подход особенно эффективен для возрождения блеска изразца или удаления нагара из газовой плиты.

Антимикробная функция

Простая обработка кухонной доски ломтиком лимона не только устраняет нежелательные запахи, но и обладает антимикробным действием, поддерживая чистоту и обеспечивая гигиеничность поверхностей для приготовления пищи.

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Средство для очистки труб

Если вы столкнулись с проблемой медленного движения воды в трубах, может помочь лимон. Извлеките цедру из нескольких лимонов и кипятите ее на плите, и подождите несколько часов.

Затем процедите раствор и залейте в мойку. Этот метод также помогает бороться с неприятными запахами, исходящими из сорных канализационных труб.

Природное средство от насекомых

Используя отвращение вредителей к лимонному аромату, можно отпугивать насекомых. Кроме того, использование лимонного эфирного масла, особенно летом, может стать эффективным средством отпугивания вредителей. Вода, настоянная на лимоне, может служить органическим освежителем воздуха в помещении.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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