Чем заменить аромадифузор: аналоги, сделанные своими руками

Создать приятную атмосферу уюта в доме мечтает любая хозяйка. UAportal рассказывает, как можно создать неповторимые ароматы своими руками, сэкономив на покупке аромадиффузора.

Спрей с экстрактом ванили

Для того чтобы создать простой и освежающий аромат для дома, можно приготовить смесь из нескольких капель экстракта ванили и воды. Перед каждым использованием спрей следует хорошо взболтать, а затем разбрызгать по всему жилому помещению. Тонкий аромат ванили может создать тёплую и привлекательную атмосферу в любой комнате.

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Попурри на травах

Для натурального домашнего аромата можно сделать попурри на травах, собрав и соединив сушеные цветы, например лаванду, розмарин или мяту. Поместив их в декоративную миску или пакетик и смешав с несколькими каплями эфирного масла, можно усилить запах. Такое сочетание создает приятный и успокаивающий аромат.

Цитрусовая вода

Чтобы создать яркий и освежающий аромат цитруса, сохраните кожуры из лимонов, апельсинов или грейпфрутов. Положите их в кастрюлю, залейте водой и добавьте несколько веточек свежей зелени, например розмарина или тимьяна. Впоследствии смесь следует довести до кипения на плите, дать остыть и разлить по удобным для вас емкостям.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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