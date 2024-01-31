Чем заменить кетчуп: 5 полезных советов

Магазинный кетчуп часто содержит множество стабилизаторов, усилителей вкуса, загустителей и консервантов. Кроме того, его нельзя назвать низкокалорийным продуктом. UAportal рассказал, что существуют интересные альтернативы, которые могут заменить кетчуп.

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Домашний кетчуп

Покупать кетчуп в магазине – не единственный вариант. Вы можете легко создать собственный в домашних условиях. Используя такие ингредиенты, как помидоры, сахар, соль, чеснок, перец, гвоздика, корица и уксус, можно контролировать качество соуса.

Томатная паста

По сравнению с кетчупом томатная паста обычно содержит меньше консервантов, что делает ее здоровой альтернативой. Она выделяется как подходящая замена в начинках для пиццы благодаря своему концентрированному вкусу и текстуре.

Томатный сок

Несмотря на то, что томатный сок слишком редок, чтобы соответствовать консистенции традиционного соуса, он может служить освежающим дополнением к пище, которую обычно готовят с кетчупом. Хотя погружение чипсов или картофеля фри в томатный сок может оказаться сложной задачей, добавление томатного сока к приготовлению блюд, безусловно, возможно.

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Свекольный соус

Если вы ищете густой и ароматный соус, попробуйте свекольный. Эта альтернатива не только яркая и вкусная, но и более полезна здоровью, поскольку содержит натуральные ингредиенты. Кроме свеклы как основы, вы даже можете попробовать приготовить соус из баклажанов.

Соус на основе йогурта

Густой и сливочный йогурт может стать достойной альтернативой традиционному кетчупу. Добавив в него любимую смесь специй, вы получите отличный и универсальный вариант.

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