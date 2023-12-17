Чем заменить магазинный кондиционер для белья: Советы опытных домохозяек

Сохранение свежести и безупречной чистоты белья – задача, интересующая многих. В поисках эффективных, экологически чистых методов многие опытные хозяйки предпочитают собственноручно сделанные кондиционеры для белья. UAportal подготовил три лайфхака, которые не только сохранят ваши любимые вещи, но и сделают процесс стирки более приятным.

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Простой ароматизированный уксус

Чтобы создать ароматизированный домашний кондиционер для белья, можно смешать белый уксус с несколькими каплями эфирного масла. Это поможет смягчить ткань и устранить любые стойкие запахи. Кроме того, эфирное масло придаст одежде великолепного аромата.

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Усилитель с пищевой содой

Вы можете добавить чашку пищевой соды в средство для стирки. Эта добавка поможет смягчить воду, улучшить эффективность стирального средства и удалить сложные пятна, особенно из белых тканей.

Кондиционер для волос

Бюджетный вариант – использовать кондиционер для волос как основу для домашнего ополаскивателя для белья. Смешав его с водой и небольшим количеством белого уксуса, можно получить роскошный смягчающий раствор, который оставит одежду свежей и нежной.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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