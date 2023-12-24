Чем заменить шампунь для мытья волос: Альтернативы

UAportal рассказал о некоторых нетрадиционных советах, которые могут быть эффективны в поддержании чистоты волос. Рассмотрим эти альтернативные средства, которые помогут заменить шампунь подробнее.

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Скраб из пищевой соды

Смешав пищевую соду с водой, можно приготовить пасту, которую затем нужно нанести на кожу головы массирующими движениями. Поглощая избыток жира и устраняя грязь, сода оставляет волосы свежими и чистыми. Для сохранения мягкости и послушания волос рекомендуется тщательное ополаскивание с последующим применением кондиционера.

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Ополаскиватель с яблочным уксусом

Приготовьте раствор, смешав одну часть яблочного уксуса с двумя частями воды и нанесите смесь на волосы. Мягкий массаж кожи головы этим раствором помогает удалить загрязнение и восстановить естественный блеск. Тщательно смойте водой, чтобы волосы стали гладкими и блестящими.

Шампунь с яичным желтком

Взбейте желток до образования пены, а затем нанесите его на кожу головы массирующими движениями. Богатый белками яичный желток очистит и напитает волосы, сделает его мягкими и блестящими. Обязательно тщательно смойте средство теплой водой и нанесите кондиционер на волосы для дополнительного увлажнения.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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