Четыре стильных образа с джинсами и белой футболкой: одевайтесь со вкусом

Классическое сочетание джинсов и белой футболки, которое должно быть в гардеробе каждой женщины, является любимой вещью многих модниц. С помощью нескольких простых дополнений этот базовый набор можно превратить в модные и неординарные образы. UAportal подготовил четыре стильных варианта:

Повседневный вариант

Выберите зауженные джинсы, белую футболку, кроссовки и удлиненный кардиган для универсального и практичного повседневного образа. Дополните образ сумочкой на длинном ремешке для дополнения стиля.

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Деловой образ

Создайте свой рабочий образ, сочетая узкие черные джинсы с белой футболкой. Это сочетание излучает классику и минимализм. Добавьте черные туфли-лодочки, чтобы произвести незабываемое впечатление на коллег.

Романтический образ

Для свидания выберите светло-голубые узкие джинсы и белую футболку из мягких тканей, облегающую фигуру. Дополните образ однотонным ярким длинным жакетом и босоножками на шпильке, чтобы добавить элегантности.

Стиль кэжуал

Возьмите на вооружение уличную моду, выбрав джинсы с потертостями. Сочетайте белую футболку с клетчатой рубашкой, чтобы создать бунтарский и оригинальный образ. Дополните образ удобными кроссовками для практичного и модного кэжуал-стиля.

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