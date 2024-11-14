Чизкейк с персиком: нежный десерт с непревзойденным вкусом
Предлагаю приготовить нежный десерт, который выглядит очень эффектно, а по вкусу – непревзойденный.
Для основания из песочного теста:
• Мука пшеничная – 240 г;
• Масло сливочное - 90 г;
• Сахарная пудра – 100 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Соль – 2 щепотки.
Для крамбла:
• Мука – 50 г;
• Тростниковый сахар – 40 г;
• Сливочное масло – 35 г.
Для чизкейка на форму 16 см:
• Сливочный сыр – 400 г;
• Сахар – 100 г;
• Сметана - 40 г;
• Ванильный сахар;
• Яйцо куриное – 1 шт;
• Персики.
Способ приготовления:
1. В кухонной машине смешать муку, масло, сахарную пудру и соль. Добавить яйцо и смешать до однородности.
2. Сформировать основу для чизкейка и выпекать в течение 10-15 минут до золотого цвета. Вытащить.
Кстати, из остатков теста можно сделать печенье.
3. Нарезать персик на ломтики.
4. Смешать сливочный творог, сахар, сметану, ванильный сахар и яйца. Перемешать до однородности.
5. На слегка запеченное основание вылито ½ сырного основания. Далее слой персика, и вылить остаток творожного основания. Сверху добавить крамбл.
6. Выпекать при температуре 160° до того момента, пока чизкейк не будет трястись. Дать остыть в духовке.
Подавать лучше охлажденным.
Храните и обязательно приготовьте для близких.