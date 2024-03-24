Что будет, если перестать потреблять продукты с глютеном

UAportal раскрывает потенциальные последствия исключения продуктов с глютеном из вашего рациона. Узнайте все преимущества и недостатки такого решения.

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Плюсы

Пищеварение

Исключение глютена из рациона может привести к улучшению состояния пищеварительной системы у людей с пищевой чувствительностью. Это может привести к уменьшению таких симптомов, как вздутие живота, газы и боль в желудке, что приведет к общему улучшению самочувствия и комфорта.

Потеря веса

У некоторых людей, прекращающих употребление глютен, может наблюдаться потеря веса. Потенциально это может быть связано с тем, что продукты, содержащие глютен в составе, часто высококалорийны, а отказ от них может привести к общему снижению потребления килокалорий.

Повышение уровня энергии

Для некоторых людей исключение глютена из рациона может привести к повышению уровня энергии. Это может произойти в результате отсутствия проблемы с пищеварением.

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Минусы

Социальные вызовы

Отказ от глютена может вызвать социальные проблемы, особенно когда речь идет о посещении ресторанов или светских мероприятий. Найти подходящие варианты еды может быть сложно, и в таких ситуациях люди могут чувствовать себя изолированными.

Расходы

Безглютеновые продукты, как правило, дороже их аналогов. Это может создать финансовое бремя для людей, которым нужно покупать такие специализированные продукты.

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