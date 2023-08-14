Что делает несчастными разные знаки зодиака: астрологи раскрыли секрет
Все мы иногда чувствуем себя несчастными, причем поводы могут быть совершенно разными. Иногда кажется, что все вроде бы все хорошо, а на душе плохо – тогда причину нужно искать поглубже. По словам астрологов, у каждого знака зодиака свой повод для грусти.
Овен
Овны могут быть несчастливы, потому что постоянно ищут приключений. Иногда нужно успокоиться и расслабиться, научиться ценить каждый момент.
Телец
Тельцы стремятся держать все и всех под контролем. Они должны осознать, что есть вещи, которые нельзя изменить, а люди не обязаны подчиняться желаниям уроженцев знака.
Близнецы
Близнецы подавляют свое истинное "я" из-за страха перед реакцией окружающих. Им нужно понять, что подчиняться другим не нужно: жизнь одна, и нужно осуществлять мечты.
Рак
Раки все слишком близко берут к сердцу и стараются всем помочь. Это вызывает постоянный стресс и негативно сказывается на состоянии здоровья.
Лев
Львы ставят слишком высокие цели, им нужно понизить свои ожидания. Уроженцам знака стоит найти счастье еще в чем-то, кроме профессионального успеха. Жизнь – это не только работа.
Дева
Девы берут на себя слишком много обязательств и стремятся быть идеальными. Уроженцы знака очень беспокоятся, что о них думают другие, что делает их несчастными: им нужно дать себя шанс быть свободными.
Весы
Весы стремятся к гармонии и хотят показаться дружелюбными и общительными, даже если такое поведение им в тягость. Нужно просто быть собой – не всегда нужно производить впечатление на окружающих.
Скорпион
Скорпионы постоянно стремятся к успеху и подавляют свои истинные желания. Им нужно позволить себе потерпеть неудачу, не будьте так строги.
Стрелец
Стрельцы хотят больше, чем имеют, и это съедает их изнутри. Уроженцы знака будут намного счастливее, если перестанут пытаться соответствовать стандартам, которые навязывает окружение.
Козерог
Делайте то, что вас вдохновляет, и перестаньте так сильно на себя давить. Всему свое время, спешка может только помешать.
Водолей
Водолеям нужно делать то, что позволяет им чувствовать себя удовлетворенным. То, что у них есть работа и счета, которые нужно оплачивать, не означает, что они должны отказаться от своей мечты, идите к ней!
Рыбы
Рыбы несчастны, потому что позволяют окружающим принимать решения за них. Уроженцам знака нужно определиться со своими желаниями и идти к цели.
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