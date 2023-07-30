Названы цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу! Все решает знак зодиака

Идеально выбранный цвет одежды может не только подчеркнуть красоту, но и привлечь в жизнь удачу. Астрологи утверждают, что если соблюдать некоторые правила, то вы почувствуете прилив хорошей энергии, возрастет уверенность в себе, а дела наладятся. Узнайте, какой цвет одежды соответствует вашему знаку зодиака!

Телец

Вы самый упрямый из всех знаков зодиака. При выборе цвета одежды отдавайте предпочтение классике. Черный цвет с металлическими вставками идеально вам подходит.

Овен

Вам не нравятся экстравагантные наряды. Лучше всего вы чувствуете себя при сочетании классических джинсов и белой футболки. Если вы хотите добавить изюминки в свой стиль, выберите оттенки желтого. Они подчеркнут ваш характер.

Близнецы

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Вы часто меняете свое мнение и склонны принимать решения импульсивно. Делайте ставку на свободную комбинацию ярких цветов. Лучше всего вам будет в красном, который подчеркнет ваши сильные стороны.

Рак

Вам нравятся нежные цвета, которые позволяют не выделяться из толпы. Выбирайте серые оттенки.

Лев

Вы прирожденный лидер. Делайте ставку на "королевские" цвета, такие как бордовый и темно-зеленый.

Дева

У вас тонкая и чувствительная душа. В вашем случае лучше всего подойдут пастельные оттенки. Не бойтесь нежного голубого и пудрово-розового.

Весы

В жизни вы руководствуетесь прежде всего логикой и хладнокровным анализом. Выбирайте одежду классических оттенков. Делайте ставку на черное и белое. Пусть эти цвета подчеркнут вашу красоту.

Скорпион

Вы независимы и превыше всего цените свободу. Ваш цвет – все оттенки синего. Выберите их, и вы будете жить в соответствии со своими убеждениями.

Стрелец

Вам нравится выделяться из толпы. Вы не боитесь экспериментов и часто выбираете смелые цвета. Обратите внимание на одежду в оттенках оранжевого и желтого.

Козерог

Вам нравятся спокойные и приглушенные цвета. Идеальным выбором для вас станет графитовый цвет с элементами белого.

Водолей

Вы любите мир – и вам нравится действовать против правил. Выбирайте интенсивные цвета, связанные с землей. Сделайте ставку на темно-синий.

Рыбы

Вы креативны и любите творить. Выбирайте нежные цвета, лучше всего вам подойдут бежевые и кремовые оттенки. Образ стоит дополнить аксессуарами зеленого цвета.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.