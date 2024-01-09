Что делать, чтобы ковер не скользил на полу: Три лайфхака

UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут удержать ковер на месте. Мы рассмотрели эффективные способы предотвращения несчастных случаев из-за скольжения ковров.

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Держатель для ковра

Один из эффективных лайфхаков для предотвращения скольжения ковра по полу – использование зажимов для ковров или противоскользящих ковровых накладок. Эти держатели можно легко прикрепить к нижней части ковра, снабдив сцепление с полом и удерживая его на месте.

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Двухсторонняя ковровая лента

Еще один практический совет для предотвращения скольжения ковра – использование двусторонней ковровой ленты. Лента следует наклеить по краям ковра и плотно прижать к полу, чтобы закрепить его на месте.

Тяжелая мебель

Еще один лайфхак для предотвращения скольжения ковра на паркетном или кафельном полу состоит в том, чтобы поставить тяжелую мебель на углы или по краям ковра. Этот дополнительный вес будет удерживать ковер на месте, уменьшая вероятность его смещения или скольжения. Это простое, но эффективное решение для удержания ковра на месте.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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