Что делать, чтобы одежда после стирки выглядела так, словно ее только что выгладили: действенные советы

Уход за одеждой – это не только о чистоте, но и о ее виде и состоянии после стирки. Только что постиранная вещь всегда выглядит свежо, но со временем может потерять эту привлекательность и выглядеть помятой даже после использования утюга. UAportal подготовил несколько простых советов, которые заставят вашу одежду, после стирки, выглядеть так, словно ее только что выгладили.

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Развешивайте белье

Чтобы белье выглядело как выглаженное, развешивайте его на вешалке сразу после того, как вытащите из сушилки. Перед развешиванием разгладьте складки руками.

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Специальный спрей

Если вы спешите и хотите, чтобы ваша одежда выглядела так, будто ее выгладили, попробуйте воспользоваться спреем для разглаживания.

Влажное полотенце

Еще один способ уменьшить морщины – бросить влажное полотенце в сушилку вместе с вещами. Влага из полотенца поможет разгладить морщины и придаст вашей одежде только что выглаженную одежду.

Заботьтесь об одежде

Сохраняйте одежду так, чтобы минимизировать появление морщин. Составляйте или вешайте сразу после глажения или отпаривания, чтобы предотвратить образование новых морщин.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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