Что делать, если одежда ссела после стирки: Советы опытных хозяек

Каждому из нас знакома ситуация, когда любимая вещь после стирки внезапно увеличилась в размере или села. Независимо от того, как это произошло – от воздействия воды, температуры или даже от определенных материалов – существуют эффективные советы, которые помогут решить эту проблему, UAportal подготовил три лайфхака.

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Быстрый способ сушки

Если села после стирки, можно воспользоваться трюком для быстрого высыхания. Заверните вещь в большое полотенце и прижмите, чтобы впитать лишнюю воду. Затем разложите вещь на сухом полотенце, аккуратно расправьте ее и дайте высохнуть на воздухе. Этот метод не только предотвращает образование морщин, но помогает вернуть вещам начальный размер.

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Уксусный раствор

Смешайте равные части белого уксуса и воды в пульверизаторе и слегка сбрызните пораженный участок. Затем осторожно потяните за ткань и придайте ей форму, чтобы растянуть ее в исходное состояние, прежде чем разложить или повесить сушиться. Уксус помогает смягчить одежду и вернуть ей нужный размер.

Метод с кубиками льда

Положите несколько кубиков льда внутрь изделия и дайте ему растаять. Когда лед растает, он поможет расслабить волокна ткани, что позволит осторожно растянуть вещь до начальной формы. Затем высушите изделие на воздухе, чтобы достичь наилучших результатов.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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