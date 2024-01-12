Что делать, если шумит компьютер: Полезные советы

UAportal подготовил ценные советы по устранению шума во время работы компьютера. Узнайте, что можно сделать, чтобы компьютер тихо работал.

Видео дня

Проверьте наличие пыли и мусора

Если компьютер шумит, прежде всего нужно проверить, не накопилась ли в нем пыль и мусор. Со временем эти частицы могут забивать вентиляторы и отверстия вентиляции, заставляя компьютер работать интенсивнее и издавать больше шума. С помощью сжатого воздуха осторожно вычистите пыль из вентиляционных отверстий, обеспечив беспрепятственный поток воздуха.

Настройка системных параметров

Высокая нагрузка на процессор и одновременная работа нескольких программ могут привести к тому, что компьютер будет шуметь. Проверьте, не запущены ли не нужные фоновые программы или процессы, и закройте их, если они не важны.

Читайте также: Как защитить свой смартфон при низких температурах: 5 советов

Отслеживайте температуру аппаратного обеспечения

Очень важно следить за температурой внутренних компонентов компьютера, поскольку перегрев часто приводит к повышению уровня шума. Используйте программное обеспечение для этого. Если вы заметите, что эти температуры постоянно высокие, подумайте об обновлении системы охлаждения или использовании новой термопасты, чтобы уменьшить накопление тепла и, как следствие, снизить уровень шума.

Профессиональное обслуживание

Если ничего не помогает, обратитесь за профессиональным обслуживанием. Специалист может диагностировать любые аппаратные проблемы, которые могут вызвать избыточный шум, и предложить решение для их устранения.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!