Что делать, если тушь засохла: бьюти-лайфхаки

Иногда случаются ситуации, когда собираешься накраситься, резко обнаруживаешь, что тушь засохла. UAportal поделился тремя способами, которые помогут ее восстановить.

Капли для глаз

Один из способов восстановления засохшей туши заключается в добавлении капель для глаз. Залейте немного в тюбик и взболтайте. При необходимости добавьте еще.

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кипяток

Окуните закрытый тюбик в чашку с горячей водой и оставьте на 5-10 минут. Воск в составе туши размягчится и ее снова можно использовать.

Средство для снятия макияжа или тонер для лица

Если тушь стала сухой, попробуйте добавить несколько капель средства для снятия макияжа или тонера для лица. Обязательно проверьте нет ли спирта в составе.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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