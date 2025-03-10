Что делать, когда нет сил и энергии

Знакомо ли вам чувство, когда даже после сна хочется отдохнуть? Нет сил и энергии и хочется распластаться морской звездой на кровати и не вставать ближайшие сутки. Если подняться и удалось, сил нет размешать сахар в чае, а рассказы о том, что кофе бодрит — и вовсе кажутся городскими легендами.

Кружится голова. Нет аппетита. Приготовить обед, убрать гирлянды паутины в углах, даже небрежно забросить бельё в стиральную машину — нет сил и желания что-либо делать.

Дальше только хуже: не хватает энергии на жизнь.

Случается упадок сил в любых обстоятельствах, дома, на работе. Больше не радуют прогулки, шоппинг, развлечения, хобби. Когда-то жизнь била ключом, а теперь изредка срывается мелкими каплями. Всё про вас? Давайте разбираться, почему нет сил ни на что и что с этим делать.

Почему нет сил: 10 причин

Расход энергии — это нормально. Так же, как и нормально, что каждый день вы тратите деньги. Энергия нужна на поддержание процессов в организме, температуры тела, физические действия, мышление. Проблема начинается в тот момент, когда энергии становится меньше, чем нужно. Есть ряд причин, по которым так происходит.

Нарушения сна. Отсутствие режима ввергает организм в лёгкое недоумение и он начинает сбоить. Организм любит стабильность. Спонтанные решения, вроде "какой классный сериал, буду смотреть до утра" плохо отражаются на самочувствии. Прерывистый сон тоже вреден. Дефицит железа. Если постоянно клонит спать, а усталость давно стала нормой, возможно, что организму не хватает железа. Это передаётся от родителей, может быть следствием скрытой болезни или несбалансированного питания. Из-за особенностей строения организма, у женщин содержание железа ниже, чем у мужчин. "Мне двойной гамбургер, колу, маффин и шоколадку". Быстрые углеводы повышают уровень сахара в крови. Из-за внезапных скачков мы чувствуем усталость. Быстрыми углеводами насыщен фастфуд. Также энергии меньше у тех, кто не завтракает. Излишние беспокойства. Человек ждёт автобус, а тот задерживается. Человек рисует в голове картину, как его увольняют без выходного пособия, вот он идёт по набережной, навстречу ветру, вытирая слёзы. Вот он уже спит под мостом, укрывшись старыми куртками, пропахшими дымом и керосином. Такие тревожные художники, рисующие в голове ужасные картины будущего, сами истощают себя. Невыполненные задачи. У каждого есть незавершённые задачи, которые он носит в голове. При этом, не выполняет. Это как Skype на компьютере: включён в фоновом режиме и ждёт своего часа. Никто им не пользуется, но оперативная память занята. Чем долгосрочнее задача — тем больше энергии тратится. "Надо было тогда, в 2007-м, сказать ему, что я на самом деле думаю". Постоянный анализ прошлых действий забирает силы. Так же, как и прокручивание возможных вариантов событий будущего. Вам сложно отказывать людям. Родственники, коллеги, друзья — все знают, что вы добрый человек, к которому всегда можно обратиться за помощью. Или прийти в любое удобное время и, как следует, излить душу. Если окружающие часто используют вас, сил на себя не остаётся. Мало свежего воздуха. Когда в клетки не поступает нужное количество кислорода, они начинают грустить. Ещё одна проблема — загрязнённый воздух. Мало воды. Как и кислород, вода — это необходимый элемент в питании клеток. Если вы пьёте даже на 2% меньше суточной нормы, начинается обезвоживание. Кровь становится гуще, сердцу тяжелее её перекачивать. Как следствие, питательные вещества медленнее попадают к органам. Стресс. Эмоциональные переживания приводят к бессилию и апатии. Человек беспокоится о будущем и тратит слишком много энергии на переживания.

Прочитайте внимательно каждый пункт и проверьте, что вероятнее всего вызывает у вас бессилие. Чтобы предотвратить физиологические причины, рекомендуем проходить обследование у врача и сдавать анализы хотя бы раз в год. В развитых странах это обязательная практика.

Нет сил: 10 способов восстановления энергии

Что делать, если нет энергии? Понимание причины поможет разобраться, что делать, когда сил нет ни на что. Ниже перечислены способы, которые помогут восстановить энергию.

Планируйте день. Скачайте на смартфон приложение, которое поможет вам правильно распоряжаться временем. Установите напоминания, которые будут сообщать вам о том, что пора ложиться спать. Спите не менее семи часов в сутки. Врачи рекомендуют сон в ночное время, если вы хотите вздремнуть днём — плотно зашторьте окна или наденьте маску для сна. Вещество мелатонин, отвечающее за восстановление сил, производится мозгом только в полной темноте. Желательно не читать новости перед сном и заранее отключать уведомления на телефоне. Скорректируйте питание. Идеальным вариантом станет консультация диетолога. Он создаст специальное меню с учётом особенностей вашего организма и его потребностей. Если такой возможности нет, попробуйте воспользоваться специальными программами для смартфона или компьютера. Можно почитать специальную литературу. Например, Дэвид Перлмуттер в книге "Еда и мозг" рассказывает, что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью. В книге есть рекомендации, как исключить углеводы и перестать быть унылым. Пропейте курс витаминов. Проконсультируйтесь предварительно с врачом-иммунологом или семейным доктором. Если проблема бессилия связана с дефицитом железа, нужен витамин B12. Также еда, содержащая его: яйца, молочные продукты, говяжья печень, морепродукты. Если вы придерживаетесь веганства, консультация врача обязательна. Пейте воду. Есть формула, при помощи которой рассчитывают количество суточной нормы воды для человека. Переведите свой вес в фунты и разделите на два. Так вы получите количество литров воды в унциях. Переведите унции в литры — так вы узнаете, сколько литров воды в день нужно выпивать. Помните, что имеется ввиду чистая вода, без учёта супов, чая и других напитков. Мыслите позитивно. Примите факт, что будущее нейтрально. Оно может быть любым, но для здоровья полезнее предполагать, что всё будет нормально. Поблагодарите ваш мозг, что он такой крутой стратег и может предвидеть сразу несколько вариантов развития событий, но попросите не увлекаться. Разберитесь с незавершёнными задачами. Если вы месяцами вынашиваете в себе цель, к которой всё никак не подступитесь, есть два варианта: начать действовать или забыть. Когда задача важная, но идеальный момент решения всё никак не подступает, нужно ответить на вопрос, почему вы от неё убегаете. Например, уже третий год хотите записать песню, но что-то мешает. В свободное время вы немножко тираните себя за то, что всё ещё не записали. Решитесь на действие. Если цель не так уж важна или не совсем ваша — должна ли она занимать место на антресолях сознания? Перестаньте зависать в прошлом. Прогулки по прошлым событиям так же затратны, как и парения в будущем. Они полезны в двух случаях: в кабинете психолога и за массивным дубовым столом, когда вы на пенсии пишете мемуары. Если постоянно ощущаете тревогу из-за прошедших событий, лучше обсудить это со специалистом. Научитесь говорить "нет". Не всем и не всегда, но если просьба доставляет вам ощутимый дискомфорт, "нет" — лучшая техника самозащиты. Отказывать не плохо, если вы делаете это в учтивой форме. Человек со здоровым отношением к себе и к людям примет ваш вежливый отказ и пойдёт искать помощь у других. Обижаются люди со своими, не всегда правильными убеждениями. Также в обиженных играют манипуляторы. Выделите в режиме дня время для себя. Это может быть час после того, как вы отвели детей в сад, или пару часов после работы. Стабильно, каждый день занимайтесь всё это время тем, что приносит удовольствие. Даже если вам хочется час смотреть в стену и неспешно пить чай. Дышите свежим воздухом. Чаще выходите на прогулку в парк, лес, к воде. Полезно гулять утром, после восхода солнца и ночью, перед сном. Проветривайте помещение где живёте и работаете. Для насыщения организма кислородом врачи рекомендуют пить липовый чай.

Если вы чувствуете, что нет жизненной энергии из-за переживания, попробуйте воспринять неприятную ситуацию объективно.

Представьте, что это случилось не с вами, а с вашим знакомым. Что посоветуете ему? Как ему не терять силы? Если событие потрясло вас слишком сильно и абстрагироваться не выходит, лучше обратиться к психологу.