Что делать утром, чтобы не убирать вечером: 5 полезных советов

Выполнение домашних обязанностей может отнимать много времени и сил, особенно у занятых женщин, выполняющих несколько обязанностей. Однако опытные хозяйки открыли для себя несколько секретов, позволяющих им поддерживать чистоту и порядок в доме, не тратя часы на уборку. UAportal рассказал об этих хитростях, экономящих время.

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Пока кофе заваривается

Воспользуйтесь этим моментом, чтобы решить небольшую организационную задачу в холодильнике. Отсортируйте продукты, выбросьте ненужные вещи и протрите полки. Эти несколько минут помогут сделать холодильник более упорядоченным и чистым, что облегчит поиск нужных продуктов в будущем.

Чистка зубов

Когда пришло время чистить зубы, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы навести порядок на полке в ванной комнате. Протрите раковину, почистите зеркало и убедитесь, что все лежит на своих местах. Регулярно выполняя эту простую рутину, ваша ванная комната будет всегда выглядеть чистой.

Приготовление завтрака

Даже во время такого, казалось бы, быстрого дела, как приготовление завтрака, есть свободные минуты, которые можно использовать для уборки. Пока готовится яичница, найдите несколько минут, чтобы почистить неиспользованную часть плиты, вытереть раковину, убрать со стола или обратить внимание на состояние посуды.

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Кровать

Проснувшись, не поддавайтесь искушению проигнорировать застилку кровать. Вместо этого возьмите за привычку сразу застилать его.

Шкаф

Воспользуйтесь моментом, когда вы выбираете одежду в день, чтобы сосредоточиться на поддержании порядка в гардеробе. Независимо от того, переставляете ли вы полку или убираете в определенной секции, уделяйте несколько минут каждый день, чтобы упорядочить свою одежду.

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