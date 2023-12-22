Что делать во время землетрясения: советы

UAportal подготовил важнейшие советы по поведению во время землетрясений. Позаботьтесь о своей безопасности и найти, что делать в экстренной ситуации.

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Сохраняйте спокойствие

Очень важно сохранять спокойствие. Паника может еще больше усугубить ситуацию. Немедленно оцените обстановку вокруг себя и держитесь подальше от мебели, которая может упасть.

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Окна и тяжелые предметы

При землетрясении существует большая вероятность того, что стекло может разбиться или упасть. Чтобы свести к минимуму риск получения травм, держитесь подальше от окон и тяжелых предметов.

Укрытие

Ища укрытие во время землетрясения, оставайтесь в помещении до тех пор, пока не прекратятся толчки. Спрячьтесь под крепкой мебелью и твердо держитесь за нее, пока тряска не остановится. Этот метод, известный как "Падай, прячься и держись", помогает обеспечить максимальную защиту.

Подготовка

Подготовка имеет решающее значение. Убедитесь, что всегда под рукой есть аварийный набор, состоящий из самых необходимых вещей, таких как вода, непортящаяся пища, средства первой помощи, фонарик и батарейки.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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