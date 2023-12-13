Что добавить в ванную, чтобы улучшить состояние кожи: 4 лучших варианта

Помимо успокаивающего эффекта, ванна также полезна нашей нервной системе и здоровью кожи. UAportal подготовил четыре замечательных дополнения, которые помогут улучшить процесс принятия ванны и оздоровить кожу.

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1. Зеленый чай

Зеленый чай обычно ассоциируется с похудением и общим улучшением здоровья, но знали ли вы, что он также может творить чудеса с вашей кожей? Добавление двух чашек зеленого чая в ванну может помочь предотвратить преждевременное старение кожи. Этот натуральный ингредиент может похвастаться многочисленными антиоксидантами, способствующими здоровому цвету лица.

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2. Абрикосовое масло

Если вы боретесь с сухостью кожи, абрикосовое масло – идеальный выбор для ритуала принятия ванны. Кроме того, что она является прекрасным средством по уходу за кожей зимой, добавление только одной столовой ложки питательного масла способно увлажнить и восстановить даже самую сухую кожу. Попрощайтесь с шелушением и поздравьте гладкую, увлажненную кожу.

3. Эликсир шалфея

Подобно зеленому чаю, шалфей придает исключительные расслабляющие свойства, уменьшая нервное напряжение и способствуя лучшему сну. Добавление шалфея в ванную, как и в случае с зеленым чаем, может обеспечить глубокое расслабление. Кроме того, шалфей обладает мощными антивозрастными свойствами, способствуя сохранению молодости и сияния кожи лица.

4. Эфирные масла

Улучшите свои ощущения от принятия ванны, добавив к ней смесь эфирных масел. Вы можете экспериментировать с разными комбинациями в зависимости от ваших предпочтений. Кроме того, что эфирные масла питают кожу, они еще и положительно влияют на ваше настроение.

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