Что должно быть в тревожном чемоданчике: список самых важных вещей

Поскольку чрезвычайные ситуации могут возникнуть в любой момент, важно планировать заранее и иметь при себе необходимые вещи, которые могут потребоваться. UAportal подготовил статью о том, что нужно положить в тревожный чемоданчик, чтобы быть готовым к любым непредсказуемым ситуациям.

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Упакуйте самые важные документы

Крайне важно положить в аварийный чемодан важнейшие документы. Сюда входят документы, удостоверяющие личность, такие как паспорт, водительские права и карты социального страхования.

Также положите копии важных документов, таких как свидетельства о рождении, страховые полисы и медицинские карты. Эти документы подтвердят ваше лицо и позволят получить доступ к необходимым ресурсам во время чрезвычайной ситуации или эвакуации.

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Припасы на случай чрезвычайной ситуации

Еще одним важным аспектом вашего чемодана на случай чрезвычайной ситуации является упаковка необходимых вещей. Сюда должны входить непортящиеся продукты, вода, аптечка, фонарик и дополнительные батарейки.

Эти вещи помогут вам продержаться в чрезвычайной ситуации до прибытия помощи. Кроме того, положите одеяло и дополнительную одежду для защиты и тепла.

Устройства связи

Устройства связи жизненно важны во время чрезвычайных ситуаций. Возьмите полностью заряженный мобильный телефон и список контактных номеров на случай чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, возьмите с собой радио на батарейках для получения обновлений. Эти устройства помогут вам оставаться на связи и быть в курсе событий в чрезвычайной ситуации.

Средства личной гигиены и лекарства

Не забудьте положить в аварийный чемодан предметы личной гигиены, такие как туалетные принадлежности, туалетная бумага и дезинфицирующее средство для рук. Убедитесь, что у вас есть достаточное количество лекарств, отпускаемых по рецепту. Желательно иметь список всех лекарств.

Важные личные вещи

Наконец, положите в чемодан на случай чрезвычайной ситуации важные личные вещи. Это может быть дополнительная наличность, запасные ключи, фотокопия плана эвакуации вашего дома и список важных контактов. Эти вещи могут обеспечить комфорт и помочь сориентироваться в сложных обстоятельствах.

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