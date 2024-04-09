Что есть для здоровья глаз: список продуктов

На здоровье глаз в значительной степени влияют продукты, которые мы потребляем. UAportal рассказал подробнее о том, как предотвращать проблемы со зрением с помощью питания.

Морковь

Морковь хорошо известна своей связью с улучшением зрения благодаря высокому содержанию бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Добавление моркови в рацион может помочь сохранить здоровье глаз и предотвратить ухудшение зрения.

Сырая морковь является полезным и удобным перекусом. Чтобы максимизировать пользу моркови, ее можно сочетать с небольшим количеством полезного жира, поскольку витамин А является жирорастворимым. Подумайте о том, чтобы добавить немного хумуса к морковным палочкам, чтобы получить питательный и сытный перекус.

Зелень

Зелень, такая как шпинат, капуста и салат, является отличным источником лютеина и зеаксантина – двух мощных антиоксидантов, которые помогают защитить глаза от вредного света и снижают риск развития дистрофии желтого пятна и катаракты.

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Эту зелень можно включить в рацион, добавляя ее в полосу, салаты, омлеты или супы, чтобы получить питательные вещества, полезные для глаз. Слегка обжарив листья с чесноком и оливковым маслом, можно создать гарнир, насыщенный необходимыми витаминами и минералами.

Омега-3 жирные кислоты

Потребление продуктов, богатых омега-3, таких как лосось, сардины, семена чиа и грецкие орехи, может поддержать здоровье глаз, уменьшая риск сухости и возрастной дегенерации желтого пятна.

Лосось на гриле можно добавить к ужину, а семена чиа – к утреннему йогурту или овсянке для сытного и питательного завтрака. Перекусив пригоршней грецких орехов, вы сможете повысить уровень потребления омега-3 в течение дня, а также улучшить здоровье глаз.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

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