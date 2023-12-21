Что лучше защищает от света: Жалюзи или ролеты
Когда дело доходит до выбора оконных конструкций, решение о ролетах и жалюзи имеет решающее значение. UAportal разобрался, на что следует обратить внимание.
Стоимость
Хотя ролеты могут иметь более высокую цену, их часто считают ценной инвестицией, поскольку они долговечны. С другой стороны, жалюзи, как правило, более доступны, но могут потребовать более частой замены, что увеличивает расходы.
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Эстетика
С точки зрения эстетики, ролетам часто предпочитают их неизменный внешний вид, который может улучшить общий эстетический вид помещения. В отличие от них, жалюзи предлагают всевозможные стили и дизайны, что делает их универсальным вариантом для разных стилей интерьера.
Регулировка освещенности
Ролеты обеспечивают отличный контроль освещенности, позволяя точно регулировать количество света, попадающего в помещение. Их сплошные панели обеспечивают эффективную защиту от резкого солнечного света и способствуют теплоизоляции. Жалюзи в свою очередь обеспечивают разную степень регулировки освещенности с возможностью наклона ламелей, что позволяет влиять на количество света, попадающего в комнату.
Обслуживание и чистка
Ролеты не нуждаются в особом уходе и легко чистятся влажной тряпкой, что делает их удобным вариантом. Жалюзи могут нуждаться в более частой очистке, поскольку на ламелях может накапливаться пыль.
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