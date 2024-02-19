Что на кухне можно отмыть уксусом: 3 полезных лайфхака

Сохранять наши кухонные предметы чистыми может быть непростой задачей. Однако существует универсальное средство, доступное в большинстве домохозяйств, которое может эффективно избавиться от грязи – уксус. UAportal рассказал, что применение, быстрая процедура и отличные результаты делают его универсальным средством для чистки различных кухонных предметов.

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1. Чайник

Чайники часто накапливают некрасивый налет на своих внутренних стенках. К счастью, уксус эффективно удаляет его. Для начала разведите его в равном количестве воды и осторожно залейте раствор в чайник, заполнив его до максимального уровня.

Далее включите чайник, но до того как он закипит, выключите его и оставьте без движения примерно на час. Затем снова нагрейте чайник и дайте ему закипеть. После этого слейте раствор и наполните чайник чистой водой, снова вскипятив ее.

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2. Кофеварка

Для устранения налета и отложений в кофеварке уксусный раствор может творить чудеса. Смешайте одну часть уксуса с двумя частями воды и залейте раствор в кофеварку.

Запустите ее на обычный цикл заваривания без кофейной гущи. Этот процесс эффективно удалит любые отложения, оставив вашу кофеварку чистой и готовой к использованию.

3. Микроволновая печь

Уксус является удобным решением для борьбы с жиром и другими загрязнениями, которые накапливаются на стенках микроволновки. Просто поставьте миску с уксусом в микроволновку и нагрейте ее до кипения. Образующийся пар поможет разрыхлить и растворить остатки.

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