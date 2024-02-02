Что надо держать в кошельке, чтобы деньги приумножались

С помощью народных примет можно определить, что именно следует держать в кошельке, чтобы привлечь к себе финансовое благополучие и приумножить его. UAportal рассказал о ключевых элементах, которые могут способствовать притоку денег и росту богатства.

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Разнообразие

Распределите мелкие монеты в каждое отделение вашего кошелька, убедившись, что ни одно место не останется незанятым. Помните, процветание начинается с намерения и последовательного принятия положительной энергии.

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Энергетические предметы

Наполните свой кошелек предметами, которые, как известно, притягивают изобилие. Например, зернами пшеницы, сушеным клевером или листьями мяты, желудями, китайскими монетами, перевязанными красной нитью, долларовой купюрой или сложенными фигурками оригами, такими как журавль или треугольник.

Избегайте неблагоприятных воздействий

Чтобы повысить энергетическое поле вашего кошелька, не загромождать его билетами, чеками, банкнотами, обертками или какими-либо другими ненужными предметами. Они могут препятствовать притоку богатства.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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