Что нельзя дарить на день рождения: народные приметы

Согласно народным поверьям, существуют подарки, которые нельзя дарить на день рождения. Для людей, которые верят в предрассудки, получение таких предметов может испортить особый день. UAportal расскажет, что лучше не дарить.

Острые предметы

Согласно народным приметам, не рекомендуется дарить на день рождения острые предметы, такие как ножи, кинжалы, топоры, вилки или ножницы. Считается, что вокруг их острых краев накапливается негативная энергия, которая может принести в жизнь именинника неприятности, раздоры и конфликты.

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Часы

Еще одно табу среди подарков на день рождения – это часы. Считается, что он может привести к разлуке или напряженным отношениям между дарителем и получателем. В частности, отношения между людьми, которые любят друг друга, могут закончиться, когда подаренные часы перестанут цокать.

Восковые свечи

Согласно верованиям наших предков, к рискованным подаркам можно отнести восковые свечи. Они считали, что такой подарок принесет несчастье и может навлечь беду на семью.

Антиквариат

Антиквариат, как и все старые вещи, могут нести энергетику предыдущих владельцев. Внося такие предметы в дом именинника, можно безотчетно пригласить негативную энергию, болезни и невзгоды.

Напомним, если возвращение домой не доставляет удовольствия и не вызывает положительных эмоций, это повод задуматься. Возможно в вашем доме слишком много негативной энергии. Мы рассказали, как ее обнаружить и избавиться.

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