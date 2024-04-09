Что нельзя делать перед зеркалом: 5 вещей, которых следует избегать

В повседневной жизни мы часто оказываемся перед зеркалом, занимаясь разными делами. UAportal рассказал, что есть определенные модели поведения, которые следует избегать в эти моменты.

Удерживайтесь от разговоров и брани перед зеркалом из-за возможности появления неудачи. Согласно поверьям, зеркальце обладает способностью поглощать и излучать энергию, поэтому желательно держаться подальше от негативных высказываний.

Считается, что слезы перед зеркалом сохраняют уныние в его отражении, потенциально усиливая негативные эмоции и направляя их обратно. Желательно искать утешения и развлечения в другом месте.

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Хотя разговор с зеркалом возможен, он часто может вызвать чувство тревоги и неуверенности. Принятие положительных аффирмаций и поддерживающих утверждений может улучшить ваше настроение, но для содержательного разговора полезнее общаться с живым собеседником.

Потребление пищи перед зеркалом не рекомендуется, ведь это может привести к тому, что человек нечаянно "съест" свои положительные качества, такие как ум, красота и успех. Чтобы сохранить эти качества, лучше наслаждаться едой подальше от зеркальных поверхностей.

Спать лицом к зеркалу не рекомендуют эзотерику. Считается, что ночью зеркала могут служить воротами в другие миры или даже показывать сверхъестественные сущности, такие как сам дьявол.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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