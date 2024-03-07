Что нельзя делать с посудой: народные приметы

Посуда играет немаловажную роль в каждой семье, поскольку является незаменимым инструментом на кухне. Интересно, что с ним связано много предрассудков и примет, передаваемых из поколения в поколение. UAportal рассказал, что есть два особо популярных предрассудка, связанных с посудой.

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Пустые тарелки

Представьте себе – с приближением разных праздников мы часто получаем в качестве подарков отличные наборы посуды. Иногда мы сами не можем удержаться, чтобы не приобрести отличные чайные и кофейные сервизы. Появление этих красивых предметов повышает эстетическую привлекательность нашей кухни, создавая теплую и уютную атмосферу.

Однако важно понимать, что такая посуда не предназначена исключительно для демонстрации. Если в вашей семье не часто устраиваются чаепития или светские приемы, требующие использования этих изысканных наборов, считается, что лучше передать их тому, кто по-настоящему их ценит.

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Причина кроется в убеждении, что такая посуда всегда должна быть в обращении и подчеркивать свое предназначение. Любая халатность в использовании этих роскошных предметов может отрицательно повлиять на физическое и эмоциональное состояние жильцов дома.

Дефекты

С детства нас предостерегали, что нельзя употреблять пищу или напитки из посуды, которая имеет сколы и трещины. Нас убеждали, что его использование может привести к несчастью и неудачам в нашей жизни.

Однако важно понимать, что это правило распространяется не только на видимые сколы и трещины. При использовании посуды следует избегать любых форм дефектов.

Например, не следует использовать изделия с выцветшими или потускневшими узорами. Идея этого предрассудка состоит в том, чтобы сохранить девственный и гармоничный обеденный опыт, свободный от какой-либо негативной энергии.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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