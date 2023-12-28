Что нельзя стирать с кондиционером: Хозяйкам стоит знать

Это отличное ощущение, когда вы открываете стиральную машину и видите, что ваши вещи стали мягкими, ароматными и нежными благодаря добавлению кондиционера. Неудивительно, что многие хозяйки привыкли добавлять его к каждой стирке. UAportal рассказывает об определенных тканях, которым использование кондиционера может повредить.

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Кашемировые вещи

Во-первых, кашемировые вещи, такие как джемпера, брюки, кардиганы и домашний текстиль лучше стирать без кондиционера. Он может привести к потере способности сохранять тепло, а частая стирка с кондиционером может оставить ткань липкой и неприятной на ощупь из-за недостаточного полоскания.

Пуховики

Кроме того, когда речь идет о пуховиках, кондиционер не подходит. Пуховой или перьевой наполнитель возлагается на воздушные мембраны для изоляции, которые кондиционер нарушает, образуя пленку на пухе и перьях. Таким образом, пух теряет свою теплоизоляцию и куртка перестает эффективно сохранять тепло.

Купальники

Купальники из синтетических эластичных тканей, таких как нейлон, спандекс или полиэстер, нельзя стирать с кондиционером. Пленка, оставленная кондиционером, может значительно замедлить процесс высыхания.

Спортивная одежда

Влагоотводящая спортивная одежда из таких тканей, как спандекс или полиэстер, следует полоскать без кондиционера. Его использование увеличивает риск ухудшения влагоотводящих свойств, поскольку образующаяся пленка препятствует выведению влаги, нарушая функциональность спортивной одежды.

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Шелковые и льняные вещи

Льняная ткань известна своей способностью поглощать влагу, что ухудшается при использовании кондиционера. Кроме того, кондиционер может оставить некрасивые разводы на шелковых вещах.

Махровые вещи

Махровые изделия, в том числе полотенца, лучше стирать без кондиционера. Хотя после кондиционирования полотенца становятся заметно более мягкими, их способность поглощать воду снижается.

Микрофибра

Ополаскивайте их исключительно водой, поскольку кондиционеры могут препятствовать выполнению ими своих функциональных обязанностей.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки.

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