Что нужно хранить в холодильнике кроме продуктов: Вы удивитесь

Когда речь идет о скоропортящихся продуктах, очень важно сразу после покупки поместить их в холодильник, чтобы предотвратить пищевые заболевания. Не оставляйте такие продукты при комнатной температуре более двух часов.

Видео дня

Тем не менее, существуют предметы длительного пользования, которые также могут извлечь пользу из хранения в холодильнике. UAportal рассказывает об этих трех вещах.

1. Лекарство

Следование инструкциям очень важно, особенно для лекарств, имеющих специфические температурные требования. Многие лекарства, включая мази и капсулы, можно хранить только в холодильнике. Обычно полки дверцы холодильника служат идеальными местами для лекарства. Обратите внимание, что замораживание лекарства может привести к порче и потере эффективности, поэтому очень важно избегать этого.

Читайте также: Зачем класть туалетную бумагу и губку в холодильник: совет от хозяек

2. Косметика

Хотя обычно рекомендуется сохранять косметику при температуре ниже 25 градусов Цельсия, более теплые температуры в помещении летом могут стать проблемой. В таких случаях желательно перенести определенные косметические средства в холодильник. Помещение лосьонов, спреев и кремов в прохладное и темное место вдали от прямых солнечных лучей может помочь продлить их срок годности.

3. Капроновые колготки

Для тех, кто хочет продлить срок службы капроновых колготок и свести к минимуму затяжку и растяжение, есть нетрадиционное решение: заморозить их. Уложив колготки в упаковке в морозильную камеру и оставив их на ночь, вы можете снизить вероятность образования зацепок. Утром дайте им оттаять и высушить при комнатной температуре.

Напомним, ранее мы рассказывали, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !