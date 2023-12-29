Что нужно регулярно есть, чтобы спасти кожу от морщин: совет дерматолога

Дерматолог Нира, которая училась в Гарварде, поделилась на своей странице TikTok эффективным методом борьбы с морщинами. В своем видео она рассказала, что миндаль может помочь предотвратить старение кожи.

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Об этом пишет Ukr.media.

Она упомянула о 24-недельном клиническом исследовании, в котором было показано, что у женщин, потреблявших около 400 калорий миндаля в день (примерно три горсти), наблюдалось значительное уменьшение морщин на лице и гиперпигментации.

Миндаль содержит много полезных веществ, помогающих сохранить молодость кожи. Да, он является богатым источником витаминов Е, А, С, а также минералов, таких как магний, калий, кальций. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами, которые защищают кожу от повреждения свободными радикалами.

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Кроме того, миндаль содержит фитостеролы, помогающие удерживать влагу в коже. Это делает кожу эластичной и упругой, что помогает уменьшить появление морщин.

Дерматолог рекомендует употреблять миндаль в сыром виде, добавлять его в салаты, смузи или десерты.

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