Что нужно знать о туше: 5 секретных фактов

Тушь для ресниц, основное бьюти-средство, подчеркивающее ваши глаза, имеет несколько удивительных секретов, которыми косметическая индустрия не очень охотно делится. UAportal рассказывает пять малоизвестных фактов об этом продукте.

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1. Опасность просроченной туши для ресниц

Около 86% женщин признаются, что пользуются просроченной тушью, не зная потенциальных рисков для здоровья. Исследования показывают, что просроченная тушь для ресниц значительно повышает вероятность развития стафилококковой инфекции в глазах. Исследование выявило стафилококки у 79% протестированных тюбиков со старой тушью.

2. Изобретатель туши для ресниц

В 1830-х годах Эжен Риммель, выдающийся французский парфюмер и косметолог, совершил революцию в индустрии красоты, изобретя тушь для ресниц. Интересно, что термин "rimmel" ассоциируется с тушью для ресниц в разных языках, включая французский, румынский и арабский.

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3. Проблемы водостойкости

Водостойкие туши часто содержат силиконовую смолу под названием кополиол-диметикон. Длительное использование таких туш может привести к выпадению ресниц.

4. Темная история "перманентной туши"

В 1930-х годах печально известный продукт под названием "Lash Lure" был представлен на рынке как первая "перманентная тушь". Однако произошла трагедия, когда многие женщины понесли тяжелые последствия, включая потерю зрения и даже смерть. Впоследствии эта опасная тушь была запрещена. Спустя всего пять лет Соединенные Штаты ввели обязательную сертификацию косметических средств, наряду с пищевыми продуктами и лекарствами.

5. Гуанин в составе

Знали ли вы, что густой цветной пигмент в туше для ресниц часто происходит от гуанина? Это вещество, обычно извлекаемое из рыбьей чешуи, обеспечивает желаемую интенсивность для увеличения ресниц и усиления взгляда.

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