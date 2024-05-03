Что означает появление бездомного кота в вашем доме

Люди часто принимают кошек как часть своей семьи, ценя их ласковый, игривый и нежный нрав. Однако известно, что коты также приносят с собой разные признаки, как положительные, так и отрицательные. UAportal узнал несколько примет, которые следует принять во внимание.

Здоровый бездомный кот пришел к вам в гости

Бывают случаи, когда к человеку подходит бездомный кот, не обязательно больной, грязный или запущенный. Говорят, что эти кошачьи посетители несут известие о благополучии для людей, переживших тяжелый период в жизни. Считается, что, приютив такого бездомного, вы защищаете себя от злых сил, неблагоприятной энергетики и катастроф.

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Больной бездомный кот

Иногда больной, раненый или страдающий кот может оказаться в вашем дворе. Вместо того чтобы быстро прогнать его, протяните руку помощи и предоставьте необходимый уход. Игнорирование его страданий может привести к беде в вашем доме.

Говорят, что если не обращать внимания на страдающего кота, то кто-нибудь из близких вам людей может заболеть. Если кот попадает в семью, где есть больной человек, то считается, что его здоровье быстро улучшится.

Кот появляется после смерти близкого человека

Время траура может быть особенно трудным. Беспризорные животные могут не казаться важными в такие моменты. Согласно поверью, душа умершего человека может вселиться в тело животного, чтобы попрощаться с близкими. Если после похорон вы встретите кота в своем окружении, накормите его и приютите его – это символический жест, который почтит память умершего.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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