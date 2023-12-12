Что пили наши предки: 5 интересных фактов

Напитки являются неотъемлемой частью любого застолья, и очень интересно исследовать, какие напитки предпочитали наши украинские предки. От алкогольных настоек до безалкогольных вкусностей – UAportal рассказывает о пяти интересных фактах об их предпочтениях напитков.

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Древний шарм кваса

Первое письменное упоминание о квасе в Украине, датированное 989 годом, проливает свет на его давнее происхождение. Однако украинцы уже наслаждались квасом задолго до этого.

Во времена Киевской Руси подобный напиток, известный как "сыровец", изготовляли из ржаного хлеба, солода или ржаной муки. Квас не ограничивался хлебом, его также создавали из сезонных ягод, фруктов, цветов, свеклы и даже древесного сока.

Медовуха

Хотя водка часто ассоциируется с украинскими традициями, на самом деле она была завезена из России. Наши предки пили медовуху – замечательный напиток на основе меда.

Изготовленная путём брожения меда с распаренными шишками хмеля, медовуха выдерживалась для достижения разного уровня прочности. Украинцы уважали медовуху и считали ее незаменимой во время праздничных традиций средневековья.

Мушля – алкогольный медовый деликатес

Медовуха была не единственным алкогольным напитком на основе меда, которым наслаждались наши предки. Они также создавали ракушки, разновидность медовой настойки.

Чтобы приготовить этот ароматный напиток, кипяченую с медом воду соединяли со спиртованными ягодами из наливки. Смесь оставляли бродить от 10 дней до двух недель, чтобы она приобрела алкогольный характер.

Пиво без хмеля

Пиво, один из самых древних напитков, который варится и употребляется в Украине, поначалу не имело внятного вкуса хмеля. Ранние сорта пива преимущественно состояли из пшена или ячменя. Однако с течением времени солод и хмель постепенно вошли в процесс пивоварения.

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Исторически производство пива преуспевало в монастырях, где преданные своему делу монахи варили любимый напиток. Даже славные казаки приобщались к пивным традициям, время от времени варя наваристые супы на хмелевом отваре.

Ряженка – местный заменитель кефира

Молочные продукты занимали важное место в древней украинской культуре, ведь каждая семья обычно выращивала коров и коз. Однако их молоко превращали в специальную жидкость, обладающую особыми свойствами.

Для создания этого полезного напитка молоко кипятили в печи до тех пор пока оно не стало паром. После охлаждения в него добавляли ложку сметаны или сливок и ставили в теплое место для заквашивания. В течение 10-12 часов получался отличный молочный напиток.

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