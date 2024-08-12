Что пить и есть вашему знаку зодиака: Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы

Ваша зодиакальная карта может подсказать не только, что ждет вас в будущем, но и какую еду и напитки следует включить в ваш рацион для максимального комфорта и удовольствия. Каждый знак имеет свои особые пищевые предпочтения, определяющие, что именно им лучше всего подходит: от легких и здоровых блюд до специфических напитков. Некоторые знаки могут без проблем наслаждаться пивом и другими алкогольными напитками, в то время как другие должны быть осторожнее из-за воздействия на их организм. Учтите особенности знаков Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы, чтобы иметь хорошее самочувствие и энергию.

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Весы

Весы обычно имеют стройную фигуру, но им нужно следить за питьевым режимом, чтобы избежать проблем с пищеварением. В рационе должны быть морепродукты, пресноводная рыба, бобовые, коричневый рис и овощи, такие как помидоры, кукуруза, морковь и листовая зелень. Подходящие весы включают яблоки, бананы, клубнику, грейпфруты и апельсины. Весы склонны к абстиненции, поэтому им лучше избегать алкоголя, заменяя его родниковой водой или травяными чаями.

Скорпион

Скорпионы обычно не испытывают проблем с лишним весом, но им следует ограничить потребление жирных молочных продуктов и жареной пищи. Лучше выбирать легкие сыры, нежирные кефиры, йогурты, а блюда готовить путем запекания или варки. Овощи, подходящие для Скорпионов, включают листовую зелень, капусту, редьку, лук и чеснок. Что касается мяса, предпочтение следует отдавать птице и рыбе. Скорпионам подойдет ром как в чистом виде, так и в коктейлях.

Стрелец

Стрельцы могут наслаждаться дичью, разными видами рыбы, реже говядиной, свининой и птицей. В качестве гарнира следует выбирать сою, горох, рис, фасоль и чечевицу, ограничивая потребление картофеля. Овощи и фрукты, такие как чеснок, лук, лук-порей и сельдерей полезны для этого знака. Стрельцам лучше избегать жареной и жирной пищи, а также крепких спиртных напитков. Идеальным выбором есть легкое пиво.

Козерог

Козероги должны следить за питьевым режимом и выбирать продукты, богатые йодом, например рыба, в частности скумбрия, тунец, лосось, а также креветки и мидии. Овощи, такие как шпинат, сельдерей и свекла должны быть неотъемлемой частью рациона. Гарниром могут быть чечевица и бобовые. Из мяса следует выбирать индейку, баранину и нежирную говядину. Для лучшего пищеварения рекомендуются цитрусовые, абрикосы и сливы. Из алкоголя Козерогам лучше выбирать водку.

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Водолей

Водолеи постоянно в движении, поэтому им легко поддерживать стройность. Им подходят рыба, морепродукты, молочные продукты и нежирная говядина. Большую пользу приносят овощные салаты, оливки, редис и кабачки. Фрукты, такие как абрикосы, виноград и ананас, также хорошо подходят водолиям. Они любят шоколад и миндаль, что разрешается благодаря их активности. В алкоголе Водолеи предпочитают качественные спиртные напитки.

Рыбы

Рыбы не подвержены набору веса, но их рацион должен соответствовать водному знаку. Основу рациона должны составлять рыба и морепродукты, дополненные птицей и индейкой. Овощи с высоким содержанием фолиевой кислоты, например листовая зелень, брокколи, лук-порей, огурцы и морская капуста, особенно полезны для Рыб. Фрукты, такие как яблоки, сливы и дыни, также подходят. Из алкоголя лучше выбирать джин-тоник.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали знак зодиака, который больше всего любит экстремальные развлечения.

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