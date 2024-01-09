Что положить в шкафчик, чтобы на кухне вкусно пахло: Лайфхаки от хозяек

Секрет свежего и приятного аромата на кухне часто заключается в простых, но эффективных методах. Опытные хозяйки всегда знают, какие продукты и приёмы использовать, чтобы создать волшебную атмосферу в кулинарном пространстве. UAportal подготовил три лайфака, которые помогут наполнить кухню приятными запахами.

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Свежая зелень

Свежая зелень не только придает блюдам вкус, но и излучает приятный аромат. Перевязав пучок трав нитью и повесив их в шкафу, вы сможете развеять аромат в воздухе, создавая отличный запах.

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Кожура цитрусовых

Еще один практический совет – использование цитрусовой кожуры, чтобы создать приятный запах на кухне. Вместо того чтобы выбрасывать, сохраните кожуру из апельсинов, лимонов или грейпфрутов и положите ее в шкаф. Натуральные масла, выделяемые кожурой, будут проникать в шкаф, наполняя вашу кухню бодрым ароматом.

Пищевая сода

Если вы хотите устранить неприятные запахи в кухонном шкафу, эффективным решением будет использование пищевой соды. Сода сможет поглотить и нейтрализовать запахи, оставив чистый и свежайший аромат. Периодическая замена соды обеспечивает ее свежесть и эффективность при поддержании приятного запаха на кухне.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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