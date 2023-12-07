Что сделать, чтобы обувь не скользила: эффективные решения

UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут решить проблему со скользкой подошвой. Узнайте, какие существуют методы, чтобы предотвратить скольжение обуви.

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Используйте накладки на обувь

Один из простых лайфхаков во избежание скольжения обуви – это использование накладок на подошву. Эти клейкие накладки можно прикрепить к подошве, чтобы обеспечить дополнительное сцепление с поверхностью.

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Попробуйте спреи для обуви

Еще одним эффективным методом является использование спреев для обуви. Их можно наносить на подошву, чтобы создать тонкое покрытие, предотвращающее скольжение. Улучшая сцепление, эти спреи помогают сохранять стойкость при ходьбе на скользких поверхностях.

Используйте наждачную бумагу

Экономически эффективное решение, чтобы избежать скольжения – это использование наждачной бумаги. Отрежьте кусок бумаги размером подошвы и закрепите его с помощью клея для обуви. Грубая поверхность наждачки обеспечивает лучшее сцепление.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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