Что символизирует перегоревшая лампочка: Украинские приметы

Когда часто используемая лампочка, еще недавно имевшая признаки мерцания, внезапно перегорает, это не может стать неожиданностью. Однако, если перестает работать недавно установленный источник света, это событие вызывает ряд требующих внимания вопросов. UAportal рассказывает значение этого явления согласно приметам.

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По народным поверьям, когда лампочка, функционировавшая нормально и работавшая еще долгое время, внезапно перестает работать, это может рассматриваться как предупреждение о проблемах в личной жизни.

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Значение этого явления состоит в том, что оно может указывать на будущие трудности в отношениях между партнерами, особенно между супругами. Не исключено, что в ближайшее время может возникнуть серьезная ссора, которая в конечном счете приведет к возможному расставанию.

Крайне важно как можно быстрее проанализировать свои отношения с партнером. Это очень важно, поскольку, возможно, вам придется скорректировать определенные моменты своего поведения или искренне попросить прощения за совершенные вины.

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