Что следует знать о маковых семенах: польза и потенциальные риски

1 августа в Украине будут отмечать Медовый Спас или Маковия. К празднику традиционно готовят выпечку с маковыми семенами. Посмотрим преимущества и риски этого продукта.

Мак (Papaver smoniferum) веками использовался как традиционное лекарственное средство. Само растение происходит из Восточного Средиземноморья, его цветы бывают разных цветов, преимущественно белого, желтого, фиалкового или пурпурного. Семена небольшие, круглые, от светло-серого до черного цвета, в зависимости от места выращивания.

Семена мака используются в выпечке и традиционных блюдах по всему миру. Считается, что семена и масло помогают лечить головную боль, кашель, астму и бессонницу.

Рассмотрим нутриенты, присутствующие в семенах мака, и какие из его потенциальных полезных воздействий на здоровье подтверждены результатами исследований.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

Как и большинство семян, маковое содержит клетчатку, растительные жиры и другие питательные вещества. Одна столовая ложка (9 граммов) обеспечивает 46 калорий, 1,6 г белка, 3,7 г жиров, 2,5 г углеводов, 1,7 г клетчатки, 26% от суточной нормы марганца, 16% меди, 10% кальция, 7% магния, 7% магния, тиамина и 5% железа.

Семена мака особенно богаты марганцем, который важен для здоровья костей и свертывания крови. Этот минерал также помогает организму усваивать аминокислоты, жиры и углеводы. Кроме того, в семенах много меди, необходимой для образования соединительной ткани и транспортировки железа.

Из семян методом холодного отжима получают маковое масло, содержащее жиры Омега-6 и Омега-9, а также небольшое количество важной альфа-линоленовой кислоты (ALA) – представителя Омега-3 жирных кислот. Кроме того, маковые семена и масло из них являются хорошим источником полифенолов: антиоксидантов, снижающих риск сердечных заболеваний.

Обезболивающие свойства

В растении мака есть морфин, кодеин, тебаин и другие алкалоиды опия, известные своими обезболивающими, успокаивающими и снотворными свойствами. Обычно эти соединения содержатся в молочно-белой жидкости маковой коробочки.

Семена мака не содержат опийных соединений, но могут быть загрязнены ими во время сбора урожая или в результате повреждения вредителями. Перед тем, как попасть на полки супермаркетов, маковые семена обычно очищают. Неочищенные маковые семена могут содержать опиоиды и имеют несколько рисков для здоровья, включая очень серьезные.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СЕРДЦА, КОЖИ И ПИЩЕНИЯ

Маковое масло особенно богато моно- и полиненасыщенными жирами. Исследования показывают, что диеты, богатые ненасыщенными жирами, снизят риск сердечных приступов и инсультов на 17%. Впрочем, некоторые научные данные указывают на негативное влияние высокого отношения Омега-6 к Омега-3, что ассоциируется с повышенным риском воспаления и заболеваний. Правда, существуют достаточно противоречивые данные по поводу подобного влияния.

Некоторые исследования показывают, что жиры в маковом масле при нанесении на кожу способствуют заживлению ран, а также предотвращают появление чешуйчатых поражений.

Кроме того, семена мака богаты клетчаткой, которая улучшает здоровье кишечника и облегчает запор. Содержащиеся в этих семенах антиоксиданты защищают клетки от повреждения.

ПОТЕНЦИОННЫЕ РИСКИ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Семена мака, как правило, считаются безопасными, если покупать их у проверенных производителей и употреблять в небольших количествах, например, в выпечке.

Тем не менее, есть несколько рисков, которые следует учесть.

Часто говорят о снотворных эффектах маковых семян. Молочный сок незрелых семян мака действительно содержит опиоидные соединения, известные своими свойствами вызывать сон. Поэтому возникло убеждение, что маковый чай или теплое молоко, настоянное на маковых семенах, является естественным средством от бессонницы. Однако семена мака в природе не содержат опиумных соединений.

Доступные в продаже семена очищают, они могут содержать лишь незначительное количество таких соединений, поэтому не будет оказывать никакого эффекта в борьбе с бессонницей.

Немытые маковые семена, маковый чай и продукты, содержащие мак, продаваемые как натуральные обезболивающие или снотворные средства, могут содержать дозы опиоидов, достаточные для того, чтобы вызвать зависимость, передозировку и даже смерть. Поэтому их употребление категорически не рекомендуется.

Употребление маковых семян может дать положительный результат теста на наркотики. К примеру, в моче в течение 48 часов после его употребления могут выявить небольшое количество кодеина и морфина. Это зависит от пороговых значений, используемых лабораторией, а также от концентрации опийных соединений, оставшихся после промывания семян.

Маковое масло может содержать разное количество опиоидных соединений в зависимости от семян, используемых для его изготовления. Как правило, она считается безопасной при нанесении на кожу. Однако если есть покраснение, зуд или боль, лучше прекратить ее использование.

Следовательно, маковые семена богаты полезными растительными соединениями и питательными веществами.

Однако неочищенные маковые семена могут содержать разное количество опиумных соединений, имеющих риски для здоровья. Те семена, которые продаются в супермаркетах или добавляются в хлебобулочные изделия, считаются безопасными и, если и содержат, то незначительное количество опиумных соединений.