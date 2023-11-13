Что такое северное сияние и как оно происходит

Неземная красота полярного сияния, широко известного как Северное сияние, очаровывала людей на протяжении веков. Рассматривая это небесное явление поближе, UAportal рассказал историю о том, как возникает полярное сияние и какая магия стоит за его яркими красками.

Видео дня

Что такое полярное сияние

Полярное сияние, также известное как Северное сияние, – это природное явление, освещающее небо завораживающими красками. Оно возникает вблизи северного и южного полюсов Земли вследствие взаимодействия солнечного ветра и магнитного поля Земли. Это взаимодействие вынуждает заряженные частицы солнечного ветра двигаться к полярным областям, где они сталкиваются с атомами и молекулами в атмосфере Земли, излучая свет и создавая волшебное полярное сияние.

Читайте также: В астрономической обсерватории НАНУ сказали, будут ли полярные сияния в Украине привычным явлением

Как происходит полярное сияние

Полярное сияние работает на основе принципов магнетизма и солнечной активности. Окружающее планету магнитное поле Земли защищает ее от солнечного ветра. Однако вблизи полюсов, где силовые линии магнитного поля более открыты, ионизированные частицы солнечного ветра могут проникать в атмосферу. Попадая в атмосферу, эти заряженные частицы сталкиваются с атомами и молекулами, высвобождая энергию в виде света и генерируя ошеломляющие световые эффекты, связанные с полярным сиянием.

Основными составляющими полярного сияния

Основными составляющими полярного сияния есть Солнце, магнитное поле Земли, солнечный ветер и атмосфера Земли. Солнце постоянно излучает солнечный ветер, состоящий из заряженных частиц. Магнитное поле Земли играет решающую роль в направлении солнечного ветра в полярные регионы, где он взаимодействует с атмосферой Земли.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!