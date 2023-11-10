Что такое VPN и как он работает: все, что нужно знать

UAportal рассказывает о технологии VPN. Что это такое, как работает и что известно о его компонентах – все это вы узнаете в нашей статье.

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Что такое VPN

VPN – виртуальные частные сети, позволяющие пользователям устанавливать безопасное соединение с удаленной сетью через Интернет. Расширяя частную сеть над общедоступной сетью, VPN позволяет пользователям отправлять и получать данные так, будто их устройства напрямую подключены к частной сети.

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Как работает VPN

Механизм работы VPN заключается в шифровании данных и создании безопасного канала между пользовательским устройством и удаленной сетью. Когда пользователи подключаются к VPN-серверу, их интернет-трафик направляется через этот зашифрованный канал, предотвращая любые попытки перехвата или считывания данных.

Компоненты VPN

Ключевыми компонентами VPN являются сервер, клиент и протокол передачи данных. Сервер VPN отвечает за шифрование и маршрут трафика. Клиент, которым может быть компьютер, смартфон или другое устройство, устанавливает безопасное соединение, подключаясь к VPN-серверу.

Напомним, ранее мы писали об альтернативных способах оставаться на связи, если отсутствуют мобильные сети и Интернет.

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