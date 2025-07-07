Что взять с собой в путешествие для перекуса: питательные варианты

Нерегулярное питание и многочасовое сидение во время путешествия может привести к проблемам с пищеварением, как запоры, боль в животе и вздутие живота. В специализированных магазинах, киосках или на заправках в пути найти здоровые перекусы иногда бывает достаточно непросто.

Поэтому следует позаботиться о питательной пище заранее. Вот 14 полезных вариантов, идеально подходящих для поездок.

Свежие фрукты и ореховое масло

Во время путешествий продукты с высоким содержанием воды и клетчатки, как фрукты и ягоды, поддерживают регулярный стул кишечника и предотвращают запоры, вызванные малоподвижностью и неоптимальной гидратацией.

Яблоки, клубника и бананы прекрасно сочетаются с высокобелковыми ореховыми маслами (миндальное или арахисовое), которые дают ощущение сытости. Ореховое масло доступно в одноразовых пакетиках, которые удобно брать с собой.

СМЕШЬ ПО СУХОФРУКТАМ И ГОРЕХАМ

Это идеальный питательный перекус для дороги, ведь сухофрукты содержат достаточное количество белка, полезных жиров и клетчатки, чтобы способствовать насыщению. Ищите варианты с орехами, семенами и несладкими сухофруктами – и избегайте содержащих цукаты, засахаренные орехи и фрукты с сахаром.

Такую смесь можно приготовить и самостоятельно: к сырым или жареным орехам и семенам добавьте любимые несладкие сухофрукты, а также по желанию сушеный кокос, какао-стружку или специи. Даже без цукатов это высококалорийный перекус, который можно совмещать со свежими фруктами или ягодами.

ПРОТЕИНОВЫЕ БАТОНЧИКИ И ГРАНОЛА

Многие батончики содержат немало сахара и других вредных добавок, поэтому важно выбирать продукты, изготовленные из цельных питательных ингредиентов, как орехи, овес, семена чиа, яичные белки и сухофрукты.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ШАРИКИ

Изготовлены из полезных ингредиентов как орехи, семена и сухофрукты. Хотя они и маленькие, но содержат большое количество питательных веществ и калорий. Такие перекусы можно приготовить и дома, смешав финики, орехи, какао-порошок и миндальное масло. Однако они нуждаются в хранении в прохладном месте, например сумке-холодильнике.

орехи и семена

Содержат много белка, полезных жиров и клетчатки. Употребление большего количества орехов и семян уменьшает риск сердечных заболеваний и снижает уровень сахара в крови. Грецкие орехи, миндаль, кешью, макадамия, тыквенные и подсолнечные семена во время путешествия обеспечивают необходимым зарядом энергии.

Орехи и семена хорошо сочетаются с другими продуктами, например, сушеными или свежими фруктами.

ФРУКТНЫЕ И ОВОЩНЫЕ ЧИПСЫ

Картофельные чипсы, как правило, содержат много калорий, натрия и вредных для здоровья добавок. Лучше попробуйте полезные чипсы, сделанные из сушеных фруктов и овощей. К примеру, яблочные, которые являются хорошей заменой высокообработанным аналогам. Выбирайте те, которые не содержат сахара и консервантов, или готовьте фруктовые и овощные чипсы дома.

НЕСЛАДКИЙ ЙОГУРТ

Греческий йогурт особенно полезен, потому что он содержит много белка, обеспечивающего длительное чувство сытости. Многие ароматизированные йогурты содержат много сахара, который следует ограничить. Лучше выбирать несладкие, обычные сорта, а затем добавлять собственные начинки, такие как ягоды, орехи, семена, семена чиа и сушеный кокос. Для хранения йогурта требуется холодильник или сумка-холодильник.

ЖАРЕННЫЙ НУТ

Содержит белок, клетчатку, магний, фолаты и цинк. Сушеный нут удобно брать с собой, он продается с разными вкусами.

Свежие овощи с соусом

Свежие овощи (сельдерей, брокколи, морковь, огурцы и перец) вкусный и низкокалорийный перекус. Потребление овощей не только утоляет голод, но и снижает риск различных заболеваний,

включая ожирение и некоторые виды рака. Чтобы повысить содержание белка и добавить вкус, сочетайте свежие овощи с хумусом или греческим йогуртом. Однако для хранения этих продуктов также требуется холодильник.

Сваренные яйца

Сваренные вкрутую яйца содержат много полезных жиров, белков, витамина В12, и антиоксидантов, таких как лютеин и зеаксантин, что делает их особенно питательным выбором. В холодильнике сваренные яйца можно хранить до одной недели.

Питьевые супы

Такие супы, если хранить его в холодильнике, являются здоровым и удобным выбором. В частности, супы на основе овощей удовлетворяют потребности в питательных веществах, когда свежих продуктов не хватает. Многие компании производят питьевые супы в портативных контейнерах, не требующих охлаждения.

АВОКАДО

Имеет высокое содержание клетчатки и жиров, особенно подходит для тех, кто придерживается низкоуглеводной диеты. Кроме того, в авокадо много питательных веществ, таких как калий, фолат и витамины С и Е. Авокадо можно есть ложкой, или сделать пюре и употреблять с крекерами или овощами.

СЫР И КРЕКЕРЫ

Классический быстрый перекус. Выбирайте цельнозерновые крекеры, добавьте к ним для сытности чеддер, бри или другой сыр по выбору. Это сочетание хорошо подходит со свежими фруктами.

ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД И МИНДАЛЬ

Во время продолжительной поездки может захотеться сладкого, а в магазинах и заправках доступны преимущественно конфеты, выпечка и сладкие напитки. Поэтому лучше запастись полезными для здоровья вкусностями, например, черным шоколадом. Он насыщен мощными антиоксидантами, обладающими противовоспалительными свойствами. Добавьте к шоколаду горсть миндаля.

Хотя питаться здоровой пищей в пути может показаться сложной задачей, если запланировать и взять с собой полезные питательные снеки, это поможет утолить голод и получить необходимые питательные вещества.

Если есть холодильник, хорошими вариантами являются свежие овощи, несладкий йогурт и сваренные вкрутую яйца. Среди других продуктов легко хранить и есть в дороге — свежие фрукты, орехи, семена, ореховое масло, протеиновые батончики и крекеры.